Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с предложением ЦБ, что возглавить единую саморегулируемую организацию (СРО) должен нынешний президент Ассоциации НПФ (АНПФ) Сергей Беляков, пишет «Коммерсант» . Остальные проблемы объединения фондов носят технический характер. На встрече зампреда ЦБ Владимира Чистюхина с представителями индустрии НПФ предварительно было согласовано объединение двух СРО пенсионного рынка — Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и АНПФ. Об этом рассказали несколько источников.

Вопрос о руководителе был основной проблемой, препятствовавшей объединению пенсионных СРО. Но в итоге подавляющее большинство НПФ согласились, что президентом единой СРО должен стать Беляков, отметил один из собеседников издания. По его словам, в частности, такое решение было принято после того, как в ЦБ пообещали прислушаться к инициативам НПФ, если они поддержат объединение.

Но ряд вопросов остался неурегулированным. Например, как будет формироваться совет СРО — по групповому признаку или по участникам рынка и т. д. Основная дискуссия — кто его возглавит. Опрошенные нынешние члены НАПФ полагают, что руководителем этого коллегиального органа должен стать президент этой ассоциации Константин Угрюмов.

По словам нескольких собеседников издания, в ЦБ хотят видеть на этой должности депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, который руководит рабочей группой по НПФ. Ряд топ-менеджеров НПФ, входящих как в НАПФ, так и в АНПФ, против этой кандидатуры. По словам Скриванова, он не предлагал своей кандидатуры на должность в СРО. Депутат не может заниматься оплачиваемой деятельностью, кроме как преподавательской, научной и творческой, напомнил он.

Для того чтобы саморегулирование заработало в полную силу на маленьком и постоянно сжимающемся рынке, СРО действительно придется объединиться и завершить конфликты, которые мешают этому процессу, полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.