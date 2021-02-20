Лазарь Маркус просит Федеральный суд по делам банкротств Южного округа Нью-Йорка предоставить ему информацию об имуществе, зарегистрированном на имя жены — бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, признанной в России банкротом.

Лазарь Маркус утверждает, что имущество по российскому законодательству считается совместно нажитым и что он имеет право на получение средств, вырученных от его реализации, следует из письма, которое поступило в суд и с которым ознакомилось РАПСИ.

Также Лазарь Маркус поясняет, что вопросы реализации общего имущества при банкротстве одного из супругов должны регулироваться российским законодательством, в частности пунктом 7 статьи 213.26 закона о банкротстве, которым предусмотрены гарантии соблюдения прав и интересов супруга должника.

По информации автора письма, в период с 2008 по 2015 год в интересах Ларисы Маркус было приобретено восемь апартаментов на Манхэттене в Нью-Йорке общей стоимостью более 10 млн долларов, которые были зарегистрированы непосредственно на ее имя и на ряд юридических лиц.

Наряду с данными об активах в США Лазаря Маркуса интересует информация о судебных разбирательствах вокруг их дальнейшей судьбы. Так, он указывает, что в Верховном суде Нью-Йорка в настоящее время открыто производство как минимум по пяти делам, связанным с Ларисой Маркус.

Наконец, автор письма рассчитывает получить информацию о размере денежных средств, вырученных финансовым управляющим Юрием Рожковым от уже реализованного имущества, и о том, где эти деньги сейчас, если продажа имела место. При этом Лазарь Маркус поясняет, что Рожков якобы уклоняется от предоставления ему затребованной информации.

Напомним, Внешпромбанк, некогда входивший в топ-40 российских банков по объему активов, в январе 2016 года лишился лицензии, после чего финансовая организация была признана банкротом. По заявлению Центробанка РФ, размер ее активов составлял 40,4 млрд рублей, в то время как сумма обязательств превышала 250,5 млрд. Тогда же ЦБ РФ сообщил, что в ходе работы временной администрации по управлению банком были выявлены операции, указывавшие на вывод из него активов, после чего у доверенных лиц и родственников бывших топ-менеджеров организации были проведены обыски.

Лариса Маркус признана банкротом решением Арбитражного суда Москвы в мае 2017 года. Наряду с бывшим вице-президентом Внешпромбанка Екатериной Глушаковой она признана виновной в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере и осуждена на девять лет и четыре месяца колонии общего режима. Впоследствии срок наказания ей был снижен до восьми с половиной лет лишения свободы. Приговор Глушаковой оставлен без изменений.

Федеральный суд по делам банкротств Южного округа Нью-Йорка в апреле 2019 года признал приоритет российской процедуры банкротства как в отношении Внешпромбанка, так и Ларисы Маркус. Представитель Маркус оспорил это решение, но в октябре того же года оно было оставлено в силе.