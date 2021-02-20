Российские фондовые индексы в субботу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,08% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 454,86 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,26% и равнялся 1 468,51 пункта.

Суббота может пройти на коррекционной ноте, допускает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Внешний фон на открытии торгов складывается умеренно негативный. Цены на нефть в пятницу упали, а настроения на мировых фондовых площадках к концу рабочей недели были неоднозначными», — комментирует эксперт.

По прогнозу аналитика, в начале сессии российские фондовые индексы и рубль выйдут в умеренный минус, отыгрывая падение цен на нефть и ухудшение настроений на американских площадках накануне. В остальном торги будут проходить при отсутствии внешних сигналов, заключает Кожухова.

