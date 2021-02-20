МТС Банк объявил о назначении Глеба Сорокина на должность вице-президента, члена правления, руководителя инвестиционного блока с 20 февраля 2021 года. Решение о назначении принято 18 февраля 2021 года на заседании совета директоров МТС Банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сорокин работает в МТС Банке с 2016 года и возглавляет департамент операций на финансовых рынках инвестиционного блока.

«В первую очередь хочу поблагодарить совет директоров и руководство банка за оказанное мне доверие. За годы работы в МТС Банке проведена большая работа по упорядочиванию инвестиционного бизнеса и его интеграции как в структуру бизнес-процессов внутри банка, так и в структуру группы компаний АФК «Система». На новой должности планирую фокусироваться на улучшении цифрового клиентского опыта в части инструментов финансового рынка, создании новых инвестиционных продуктов и финансовых сервисов для B2C- и B2B-сегментов. Уверен, что вместе с нашей командой профессионалов, которой могут позавидовать многие конкуренты, мы добьемся цели — стать лучшим цифровым банком в России», — прокомментировал Сорокин.



Он работает в сфере финансов и инвестиций с 1993 года. До прихода в МТС Банк (с 2010 по 2015 год) руководил департаментом торговых операций на финансовых рынках в Commerzbank. С 2003-го в течение семи лет занимал должность начальника управления рынков капитала в Dresdner Bank. Ранее работал в Росбанке и других финансовых учреждениях.

В 1998 году Сорокин окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит».



«За время работы Сорокин показал отличные результаты: интегрировал инвестиционный бизнес в бизнес-структуру банка, под его руководством разработаны новые инвестиционные продукты для корпоративных клиентов, объем портфеля ценных бумаг банка вырос в 2,5 раза. В новой должности он продолжит отвечать за развитие инвестиционно-банковских услуг, работу с ключевыми клиентами банка, а также курировать направление ценных бумаг, валютных операций, торгового финансирования и корреспондентских отношений», — сказала вице-президент, директор департамента по работе с персоналом МТС Банка Дарья Капранова.

