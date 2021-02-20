Деловая активность малого и среднего бизнеса третий месяц подряд стремится в зону роста, и в январе 2021 года она составила 49,3 пункта, практически сравнявшись с допандемийными показателями февраля 2020-го, говорится в исследовании настроений МСБ, которое провели Промсвязьбанк, бизнес-объединение «Опора России» и агентство Magram Market Research. Основными драйверами роста деловой активности в январе стали компоненты продаж и кадров за счет оптимистичных ожиданий, а кредиты и инвестиции продолжают удерживаться вблизи рекордно высоких исторических значений. Исследование показало, что почти 60% опрошенных предпринимателей смогли получить прибыль в 2020 году.

Компонента продаж выросла почти на 8 пунктов по сравнению с прошлым месяцем, что обусловлено в основном позитивными ожиданиями: на 7% увеличилось количество тех предпринимателей, которые ждут роста выручки, — таких оказалось 19% от общего числа респондентов, при этом на 16% (до 35%) снизилось число тех, кто ожидает сокращения выручки. Рост выручки отметили 17% опрошенных компаний, что практически сопоставимо с показателями декабря, а ее сокращение зафиксировали 46%, что уже на 7% ниже, чем месяцем ранее.

Исследование: больше половины МСБ закончили год с прибылью В прошлом году бизнес смог приспособиться к новым реалиям во время пандемии.

В январе ожидания МСБ на ближайшие три месяца, связанные с наймом новых сотрудников, улучшились на 3% по сравнению с прошлым месяцем и составили 16% от общего числа опрошенных предпринимателей. Несколько снизилось число тех, кто планирует сокращать сотрудников в предстоящие три месяца, — с 10% до 8% опрошенных. Количество компаний, которые сократили сотрудников в прошлом месяце, уменьшилось на 2% и составило 17%, доля же тех, кто нанимал новых сотрудников, осталась неизменной — 9%.

Число бизнесменов, которые в ближайшие три месяца планируют нарастить инвестиции, увеличилось на 4% по сравнению с результатами опроса в декабре, а количество тех, кто будет сокращать инвестиции, осталось практически неизменным и составило 8%. Доля предпринимателей, наращивающих инвестиции в бизнес, уменьшилась в январе на 5% (до 17%), 15% из всех опрошенных компаний выводили инвестиции из бизнеса.

Неизменными остались показатели, связанные с долей предпринимателей, которые подавали заявку на кредит и получили одобрение — 12% от всех опрошенных предпринимателей. Доля отказов по кредитам снизилась до 11%.