«Тинькофф» подготовил для своих клиентов 30 тыс. «страховок» от носков, подаренных в День защитника Отечества. Пользователи, которые застрахуются до 23 февраля от подарка носков, получат 100 рублей, если это все-таки случится.



Сделать это можно будет в «Сториз» мобильного приложения «Тинькофф» — для этого нужно выбрать пункт «Я в деле».

24 февраля голосовой помощник Олег в чате мобильного приложения спросит у пользователей, подарили ли им носки.

В акции смогут принять участие первые 30 тыс. участников, которые подпишутся на «страховку».