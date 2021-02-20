Fix Price Group в субботу получила листинг своих депозитарных расписок на Московской бирже, передает ТАСС со ссылкой на материалы торговой площадки.

Бумаги включены в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не раскрывается.

На сегодняшний день работает 4 191 магазин Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктов в 78 регионах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане.



Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33% до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4% до 17,57 млрд рублей.