Основные фондовые торги в РФ завершились в рабочую субботу в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,33% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 446,32 пункта. Индекс РТС просел на 0,44% до отметки 1 465,82.

Акции «Норникеля» потеряли в цене 3,95%, «Магнита» — 0,52%, «ЛУКОЙЛа» — 0,37%, СберБанка — 0,31%, Mail.ru — 0,23%, «Полюса» — 0,18%. Бумаги «Яндекса» подорожали на 0,82%, МТС — на 0,33%, «Газпрома» — на 0,18%, Московской биржи — на 0,09%.



«Российский рынок акций в субботу снижается на фоне сокращения котировок нефти и закрытия мировых бирж в выходной день», — указывает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«За шесть рабочих дней на этой неделе рублевый индекс снизился на 0,7%, валютный — на 1%, — подсчитала незадолго до окончания сессии старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — К слову, индекс РТС на этой неделе тестировал новый максимум на уровне 1 508,95, но продолжить рост не смог».

