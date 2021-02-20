Доллар и евро завершили основные валютные торги рабочей субботы ограниченными изменениями по отношению к рублю и продолжают разнонаправленное движение, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» потерял 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов (по состоянию на 19:02 мск) и составил 74,07 рубля. Евро вышел в плюс на 7 копеек (на 19:03), курс равнялся 89,9 рубля.



В ходе сессии было проведено 15,9 тыс. сделок с долларом примерно на 518 млн долларов и 4,1 тыс. сделок с евро на 143 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 73,87—74,19 рубля за доллар и 89,46—89,98 рубля за евро.

«На валютном рынке сегодня затишье. Доллар и евро в течение дня практически не сдвинулись с места. Американская валюта держится возле 74 рублей, европейская — около 89,9. В течение дня были попытки отклониться от нейтрального тренда. Так, евро проседал в моменте ниже 89,5, но позднее вернулся обратно. Это следствие тонкого рынка: объемы торгов вдвое меньше обычных уровней. Следующую неделю откроем на текущих значениях, преобладающим трендом будет укрепление рубля. Доллар может закрепиться ниже 73,5 уже в первые две сессии. Евро будет стремиться к 89», — комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

