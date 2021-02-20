Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс — Bill & Melinda Gates Foundation провел ребалансировку своего инвестиционного портфеля. В IV квартале 2020 года он, в частности, продал половину акций Apple и полностью закрыл позиции в Alibaba Group и Uber Technologies. Об этом фонд сообщил в декларации за IV квартал 2020 года, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, передает РБК .

Так, Bill & Melinda Gates Foundation полностью продал акции Alibaba. Ранее фонд владел 552,4 тыс. депозитарных расписок китайской компании. По цене на конец IV квартала он получил за пакет 128,56 млн долларов. Если сравнивать с концом I квартала 2020 года, фонд заработал на Alibaba 21,13 млн долларов. Также фонд полностью продал пакеты в Uber Technologies и фонде недвижимости Boston Properties.

Кроме того, в IV квартале 2020 года фонд Гейтсов наполовину сократил долю в бумагах Apple (с 2 млн до 1 млн акций; за проданный пакет фонд получил 132,97 млн долларов, заработал по сравнению с III кварталом 2020 года 33,8 млн долларов), а также в Amazon и Alphabeth.

В числе компаний, в которых фонд снизил долю, упоминается Berkshire Hathaway: пакет уменьшен на 10,6%, с 47,1 млн до 42,1 млн акций класса В. Знаменитый инвестор и основатель холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет — один из попечителей фонда супругов Гейтс. В 2006 году он обязался ежегодно переводить в фонд акции своего холдинга. В общей сложности он обязался подарить 10 млн акций Berkshire Hathaway. Сейчас акции холдинга занимают первое место по стоимости активов в портфеле фонда — 9,76 млрд долларов.

Также сообщается, что Bill & Melinda Gates Foundation нарастил долю в компании Schrodinger на 40,15%, с 4,98 млн до 6,98 млн акций. Покупка обошлась в 316,13 млн долларов. Schrodinger занимается разработкой программного обеспечения для сектора здравоохранения.



Один из основателей Microsoft Билл Гейтс вместе с женой Мелиндой создали фонд Bill & Melinda Gates Foundation в 2000 году. С тех пор Гейтсы тратят миллионы на борьбу с нищетой, образование и здравоохранение. В частности, фонд выделил 100 млн долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Bill & Melinda Gates Foundation — один из крупнейших фондов в мире. На конец 2019 года его активы составляли 49,8 млрд долларов.