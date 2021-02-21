Задолженность по розничным кредитам, предоставленным банками Москвы и Московской области, выросла за 2020 год на 11,9%, до 10,6 трлн рублей, сообщает пресс-служба главного управления Центробанка России по ЦФО.

На фоне усиления конкуренции за надежных заемщиков в конце 2020 года банки снизили ставки по кредитам населению, увеличили размеры и сроки для клиентов с зарплатными проектами.

Темпы кредитования бизнеса также динамично росли: за 2020 год задолженность по банковским кредитам, предоставленным банками Московского региона нефинансовым организациям (включая индивидуальных предпринимателей), увеличилась на 9,4%, до 19,7 трлн рублей.

«По данным опроса банков, в феврале – марте ожидается сохранение спроса на корпоративные кредиты и снижение — на кредиты населению», — отмечает начальник экономического управления главного управления Банка России по ЦФО Елена Буздалина.