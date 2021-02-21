Страховая компания «Геополис» (Москва, регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела 2397) передаст страховой портфель «Русскому страховому обществу «Евроинс» (Смоленск, регистрационный номер 3954), следует из уведомления, опубликованного в субботу, 20 февраля, на сайте Банка России.



СК «Геополис» «уведомляет о своем намерении добровольно передать страховой портфель по всем видам страхования по причине последующего осуществления отказа от процедуры осуществления страховой деятельности», говорится в уведомлении регулятора.

Решение было принято 11 февраля 2021 года.

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.