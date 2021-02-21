Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 января 2021 года составила 4,9%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель снизился на 0,2 процентного пункта (на 1 декабря 2020 года он составлял 5,1%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд снизился в декабре на 26,909 млрд рублей (с 1 трлн 6,075 млрд на начало месяца до 979,167 млрд на 1 января), общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд увеличился на 165,001 млрд рублей (с 19 трлн 684,891 млрд до 19 трлн 849,892 млрд).



Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 января 92,1% просроченных ссуд против 91,7% на 1 декабря.