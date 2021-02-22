Половина заемщиков российских микрофинансовых организаций (МФО), обладающих кредитной картой, в течение последних шести месяцев брали заем на погашение ежемесячного платежа, говорится в исследовании компании «Лайм-займ» (есть в распоряжении ТАСС), проведенном с 15 по 19 февраля среди 5 тыс. человек из всех регионов РФ.

Наиболее популярным видом трат по кредитным картам респонденты (75%) назвали расходы на продукты. На втором месте — издержки на транспорт и бензин. Также респонденты отметили, что с помощью кредитной карты они оплачивали ремонт в доме, образовательные курсы и покупки в интернет-магазинах.

Из тех, кто занимал в МФО на обслуживание кредитной карты, 42% респондентов брали один заем за последние полгода, около 30% оформляли займы два-три раза, 7% респондентов — четыре-пять раз, 20% клиентов обращались к услугам онлайн-кредитования более пяти раз.

45% респондентов брали заем размером до 10 тыс. рублей. Наиболее крупную сумму — 20—30 тыс. рублей — на платеж по кредитной карте брал каждый четвертый респондент. В 20% случаев клиентам МФО требовалось 10—15 тыс. рублей, в 10% — 15—20 тыс.

«Каждый второй клиент МФО, у которого есть кредитная карта, берет займы на ее обслуживание. Это говорит о том, что людям небезразлична их кредитная история. Кроме того, и кредитные карты, и займы могут использоваться для ее улучшения, если человек стабильно показывает высокую платежную дисциплину», — отмечает управляющий директор компании Олеся Киселева.