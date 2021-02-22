Более четверти россиян — 26% — рассчитывают, что в первой половине 2021 года их финансовое положение улучшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом и «ДОМ.РФ», пишут «Известия».

В январском опросе принимали участие 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны. По сравнению с началом пандемии число оптимистично настроенных граждан увеличилось вдвое — в прошлом году на рост доходов рассчитывали 13% жителей.

По словам руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга, сильнее всего на улучшение ситуации рассчитывают работники сферы услуг, которые сильнее остальных пострадали от последствий пандемии COVID-19. Гольдберг считает, что результаты опроса говорят о стабилизации экономической обстановки в России.

Как заявил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, в 2021 году не стоит ждать заметного роста доходов. Он напомнил, что доходы россиян падали с 2014 года, в 2017-м наметился небольшой рост, однако он был нивелирован последствиями пандемии. Поэтому экономика будет восстанавливаться в течение двух-трех лет, и к показателям 2019 года страна вернется только в 2023—2024 годах.



В декабре FinExpertiza сообщала, что по сравнению с весной доходы россиян в III квартале 2020-го начали расти. Однако исследование международной рекрутинговой компании Hays показало, что у трети российских специалистов доходы в целом упали в течение года. У 38% квалифицированных сотрудников они остались на прежнем уровне.