Рубль ухудшил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:08 мск составил около 74,4 рубля, что на 32 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент стоил 90,34 рубля (плюс 45 копеек).

В ходе сессии было проведено 47,3 тыс. сделок с долларом на 2,05 млрд долларов и около 5,5 тыс. сделок с евро на 156,3 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,07—75,08 рубля за доллар и 89,82—91,01 рубля за евро.