Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина посоветовала начинающим инвесторам не вкладывать последние деньги в акции, а также не делать ставку на ценные бумаги лишь одной компании.

«Нельзя последние деньги нести на рынок. У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги. Когда предлагают большую доходность, надо обязательно смотреть, какие риски», — сказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Предыдущая доходность — это необязательно будущая доходность», — подытожила Набиуллина.