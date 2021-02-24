Ставки по вкладам, снижавшиеся больше года, могут начать расти весной, считают эксперты. Об этом пишет «Коммерсант» . Опубликованный ранее ЦБ базовый уровень доходности вкладов (БУДВ) на март показал рост по длинным депозитам больше чем на 0,4 п. п. до 5,34%, а также в сегменте до востребования.



Аналитик Газпромбанка Андрей Клапко отмечает, что ЦБ повысил базовый уровень доходности вкладов свыше одного года вслед за ростом ставок по длинным депозитам банков. Это, в свою очередь, произошло в ответ на их отток, считает он. Всего по банковской системе за 2020 год объем рублевых вкладов сроком свыше одного года сократился на 707 млрд рублей. Таким образом, банки проводят тонкую настройку ценообразования депозитных продуктов. Доходность по вкладам сейчас не устраивает большинство клиентов, отметил Клапко.

По мнению главы аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антона Лопатина, рост максимальной ставки по депозитам свыше одного года выглядит логичным в свете недавних заявлений ЦБ о том, что цикл снижения ставок подошел к концу. Управляющий директор НКР Станислав Волков пояснил, что с учетом изменения тональности риторики регулятора в отношении ключевой ставки можно говорить о завершении тренда на снижение депозитных ставок как минимум на полгода.

По словам Лопатина, некоторые банки, считая, что сейчас ставки минимальные, начинают предлагать повышенные проценты по длинным депозитам, таким образом фиксируя их стоимость. Если ЦБ перейдет к повышению ключевой ставки, такие депозиты станут для банков особенно выгодными, считает он.

Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на март Показатели, служащие ориентиром на март, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 февраля 2021 года.

Как отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, идет тестирование возможности постепенного роста ставок по вкладам. Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает надежды на рост доходности вкладов преждевременными, подчеркивая, что базовая предпосылка возможного увеличения процентных ставок по депозитам — ключевая ставка ЦБ, которая пока сохранена на прежнем уровне.