Тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. В планах правительства утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. В начале февраля 2021-го завершилась оценка регулирующего воздействия проектов. В частности, утильсбор планируется повысить на технику для ведения горных работ, что приведет к увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности, а это будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию, говорится в письме Минэнерго.

Там уточнили, что доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии. Утильсбор не является налогом и предназначен только для компенсации затрат по утилизации вышедшей из годности техники, а также для развития перерабатывающих заводов. Сборы «не могут быть потрачены на цели стимулирования спроса… или на субсидии производителям», подчеркивается в письме.

По мнению автора письма, замминистра энергетики Анатолия Яновского, не выдерживает критики предположение Минпромторга, что повышение утильсбора будет стимулировать отказ от импортной техники: российские аналоги не обладают необходимыми характеристиками, отмечается в документе. Поэтому повышение коэффициентов расчета утилизационного сбора необходимо осуществлять поэтапно, и по некоторым видам техники оставить показатели прежними, говорится в письме Минэнерго.

Повышение утильсбора окажет влияние на экономику добычи угля, считают в дирекции по производственным операциям Сибирской угольной энергетической компании. Даже небольшое повышение сбора повлияет на экономику, а через нее, возможно, и на тарифы, добавили в компании. Как спрогнозировали в ассоциации «НП Совет рынка», в 2021 году оптовые цены на электроэнергию в России могут увеличиться еще на 5,6%. Рост конечного тарифа для розничных потребителей и населения в среднем не должен превысить показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ до 2024 года (для населения — в среднем 5%, для иных групп потребителей — в среднем 5,6%), подчеркнули в ассоциации.

Население защищено от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за ЖКУ, сказал доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве Станислав Шубин. Но изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения региональными бюджетами, а значит, потребует дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета страны, отметили в Минэнерго. При этом сумма выплаченных субсидий оценочно будет на 15% превышать сумму, полученную бюджетом от введения утилизационного сбора. Рост стоимости энергии негативно сказывается на макроэкономике страны в целом, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. По его словам, надо стимулировать зарубежных производителей выпускать свою продукцию в России, это снизит ее стоимость для угольной промышленности, а значит, будет способствовать и удешевлению энергии.