Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, тщательно изучает вопрос того, стоит ли вводить цифровой доллар. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая во вторник на слушаниях в банковском комитете сената конгресса, передает ТАСС.

«Мы тщательно изучаем, очень тщательно, следует ли вводить цифровой доллар. Некоторые центробанки поступают соответствующим образом (вводят цифровую валюту. — Прим. ТАСС), поскольку технологии позволяют. Технологии позволяют и частным игрокам создавать подобные цифровые инструменты, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из сенаторов. — Однако есть технические вопросы. Мы обязаны решать проблемы технического характера и широко консультироваться с общественностью».

По словам главы ФРС, доллар является мировой резервной валютой, в связи с этим США несут определенную ответственность.



В то же время необходимо избегать дестабилизирующих действий и тех мер, которые могут привести к выводу средств из банковской системы, отметил Пауэлл.