Совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году составили 2,856 трлн рублей, или 12,5% общих расходов бюджета, говорится в аналитической записке Счетной палаты (СП) о ходе исполнения государственных бюджетов в 2020 году. Общие расходы федерального бюджета в 2020 году составили 22,82 трлн рублей — на 4,6 трлн рублей больше, чем в 2019-м, и на 3,2 трлн рублей больше, чем планировалось на 2020 год до кризиса.

По данным аудиторов, наибольший объем неисполненных бюджетных назначений установлен по разделам «Общегосударственные вопросы» (443,4 млрд рублей, или 22,7% показателя сводной росписи), «Национальная оборона» (139,3 млрд рублей, или 4,2%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (117,2 млрд рублей, или 5%), «Национальная экономика» (114,5 млрд рублей, или 3,2%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (68,7 млрд рублей, или 15,6%).

Сводной бюджетной росписью на 2020 год межбюджетные трансферты были увеличены на 1,1 трлн рублей, или на 41,1%, и составили 3,8 трлн рублей, кассовые расходы исполнены в объеме 3,7 трлн рублей, или 97,2% показателя сводной бюджетной росписи, говорится в отчете СП. Из общей суммы увеличения межбюджетных трансфертов, по экспертной оценке Счетной палаты, 815,1 млрд рублей, или 73,6%, выделено на финансовое обеспечение мер государственной поддержки, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Банк России: влияние эпидемической обстановки на экономику постепенно уменьшается Вместе с тем в ЦБ констатируют, что пандемия коронавируса и сопутствующие ей противоэпидемические ограничения все еще значимо влияют как на текущую экономическую ситуацию, так и на прогноз развития российской экономики на среднесрочном горизонте.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте составил 13,5 трлн рублей (12,7% ВВП), из них объем средств, размещенных на счетах в ЦБ, составляет 8,7 трлн рублей (8,1% ВВП), в иных финансовых активах — 4,9 трлн рублей (4,6% ВВП). Объем использования средств ФНБ составил 293,5 млрд рублей, из них в целях финансирования дефицита федерального бюджета — 289,8 млрд рублей, в целях софинансирования пенсионных накоплений — 3,7 млрд рублей. Государственный долг РФ за 2020 год увеличился на 5 трлн 418,2 млрд рублей, или на 39,9%, и составил 19 трлн рублей (17,8% ВВП), при этом внутренний долг увеличился на 4,6 трлн рублей, или на 45,4%, и составил 14,8 трлн рублей, внешний долг РФ в иностранной валюте увеличился на 1,9 млрд долларов, или на 3,5%, и достиг 56,8 млрд долларов, государственный внешний долг в рублевом эквиваленте вырос на 799,7 млрд рублей, или на 23,6%, и составил 4,2 трлн рублей.