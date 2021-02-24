Принятые в конце прошлого года поправки к закону «О связи», касающиеся удаленной регистрации сим-карт, попали в раздел рисков крупнейших сотовых операторы России — МТС и «МегаФона», пишет РБК . Это следует из ежеквартальных отчетов этих компаний за IV квартал 2020 года. Речь идет об изменениях, направленных на борьбу с распространением «серых» сим-карт, которые чаще всего оформлены на юридические лица и ИП.

До 30 ноября 2021 года юрлица и ИП, заключившие с операторами договоры об оказании услуг своим сотрудникам, должны будут внести в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о физлицах — пользователях услуг. После 1 декабря операторы должны будут провести проверку и, если окажется, что в ЕСИА нет сведений или они недостоверные, прекратить оказание услуг такому физлицу. С 1 июня заключать через Интернет договоры на оказание услуг связи можно будет только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; простой электронной подписи, ключ которой получен при личной явке при обращении за госуслугами и при условии идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС). Абоненты-физлица получат возможность вносить в ЕСИА свой абонентский номер, а также идентификатор пользовательского оборудования (IMEI).

​«Ростелеком» будет вести перечень участников единой биометрической системы Обо всех обновлениях оператор еженедельно должен будет сообщать в Роскомнадзор.

Как указали МТС в своем отчете, на текущий момент при внесении IMEI в ЕСИА не предусмотрено требований о его уникальности. Нет порядка и оснований внесения IMEI в систему и его привязки к абонентскому номеру, проведения оператором проверки уникальности идентификатора при утрате устройства пользователем. Данные изменения потенциально могут иметь отрицательные последствия для бизнеса, финансового положения и результатов деятельности операторов, говорится в отчете МТС. На текущий момент «есть достаточно много технических вопросов с точки зрения реализации закона, которые должны быть разрешены и прописаны в подзаконных актах», в частности, не решена проблема задвоения IMEI, отметили в компании. Китайские производители устройств зачастую выпускают смартфоны с дублирующимся IMEI, указал еще один участник телекоммуникационного рынка.

«МегаФон» в своем отчете указал, что крупные операторы оценивают дополнительные расходы после вступления закона в силу более чем в 10 млрд рублей в год на каждого. В эту сумму входит потеря выручки от невозможности использования собственных систем идентификации и ЕСИА для дистанционного заключения договоров, потеря выручки от корпоративных клиентов и устройств Интернета вещей, услуги которым придется отключить, а также затраты на интеграцию с системой мониторинга Роскомнадзора, что негативно скажется на инвестиционной активности и возможностях операторов по развитию сетей связи. Как указал «МегаФон», операторы не смогут развивать собственные системы дистанционной идентификации абонентов, которые предлагается заменить на использование ЕБС, проникновение которой среди граждан пока невысокое. Это также усложнит выдачу eSIM. Кроме того, операторы понесут существенные расходы на подключение к ЕБС.

Госдума приняла закон о дистанционном оформлении сим-карт Законопроект также вводит понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI).

«ВымпелКом» в своем отчете пока не упоминает новый закон, но на пресс-конференции компании, посвященной финансовым итогам за IV квартал 2020 года, ее гендиректор Александр Торбахов говорил, что необходимость подтверждать личность корпоративных клиентов — чувствительная тема для всего рынка. Он также рассказал, что компания пытается убедить регулятор в эффективности ее собственной системы идентификации клиентов, но признал, что, скорее всего, всем в итоге придется переходить на ЕБС.