Фондовые индексы РФ снизились на самом старте торгов, после чего перешли к разнонаправленному движению, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи начал торги на отметке 3 426,07 пункта после закрытия предыдущих торгов на уровне 3 433,93, индекс РТС — на отметке 1 452,36 после закрытия на уровне 1 455,33 пункта.



К 10:14 мск индекс Мосбиржи потерял 0,22%, а индекс РТС прибавил 0,51%, значения индикаторов составляли 3 426,48 и 1 462,74 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале сессии российские фондовые индексы… вероятно, последуют за общемировым ухудшением настроений и умеренно снизятся. Ограничивать потери будут все еще высокие уровни цен на нефть. Настроения на мировых биржах в целом продолжают смещаться в сторону коррекционных, а заверения финансовых регуляторов в дальнейшей поддержке экономики оказывают ограниченный эффект. Для российского рынка в среду особенно важной может стать динамика нефти и официальные данные по ее запасам в США», — написала она перед началом российских торгов.