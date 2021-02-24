Количество купленных в январе 2021 года в кредит автомобилей составило 65,3 тыс. единиц, что на 5% выше показателей января 2020 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат». Объем рынка новых легковых автомобилей снизился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97,1 тыс. единиц.

Самое большое количество выданных автокредитов отмечено в Москве (5,3 тыс. ед.), Московской области (4,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (3,8 тыс. ед.), республиках Татарстан (3 тыс. ед.) и Башкортостан (2,7 тыс. ед.), а также в Краснодарском крае (2,7 тыс. ед.).

Наибольший рост выдачи автокредитов был зафиксирован в Новосибирской (плюс 30,8%) и Нижегородской (плюс 21,2%) областях, Красноярском крае (плюс 18,4%), Калужской области (плюс 17%), а также в Удмуртской Республике (плюс 14,8%) и Тульской области (плюс 14,7%). Ряд регионов продемонстрировал снижение данного показателя, в том числе Кемеровская область (минус 36,7%), Чувашская Республика (минус 17%), Республика Татарстан (минус 2,3%), а также Волгоградская (минус 1,7%), Самарская (минус 1,1%) и Саратовская (минус 0,3%) области.