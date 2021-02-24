Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает провести ревизию востребованных специальностей, а также уделить больше внимания подготовке собственных кадров в строительной сфере и сельском хозяйстве с целью «недопущения зависимости страны от иностранной рабочей силы». Копия письма, которое в среду будет направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении ТАСС.

«В настоящее время самый большой сегмент мигрантов работает в сфере строительства и сельского хозяйства», — говорится в документе.

«С целью недопущения зависимости страны от иностранной рабочей силы полагаем необходимым включение в приоритетные задачи сферы образования проведение ревизии востребованных специальностей и подготовку необходимых кадров в сфере строительства и сельского хозяйства с целью обеспечения гарантированной работой граждан РФ и возможности оперативной замены иностранных кадров», — подчеркивает Кутепов.

Как отмечает сенатор, в результате пандемии число мигрантов в РФ, по данным МВД, снизилось почти вдвое: с 11 млн до 6 млн человек, большинство из них работают по патентам. Кутепов уверен, что предложенные меры будут способствовать сокращению безработицы и количества малоимущих граждан, которые находятся в указанной группе по причине безработицы, а также возраста и отсутствия опыта работы.



«По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года малоимущими являлись 19,4 млн человек, или 13,2% россиян, а на сентябрь 2020 года количество малоимущих составило 19,9 млн человек, или 13,6%. Причины возникновения малоимущих семей могут быть экономическими (безработица, низкая заработная плата), социально-медицинскими (инвалидность, старость), демографическими (неполные семьи), образовательно-квалификационными (низкий уровень образования), политическими (военные конфликты, вынужденная миграция) и регионально-географическими (неравномерное развитие регионов)», — отмечается в письме, адресованном Орешкину.