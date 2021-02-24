СберБанк увеличил максимальный срок кредитования по ипотечной программе «Господдержка-2020» на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет. Об этом в среду объявили в кредитной организации.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составляет 6,4% годовых. При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентного пункта — до 6,1% годовых.

В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых.



По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит в сумме до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жилье от аккредитованных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.