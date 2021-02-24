Возможное повышение утильсбора на технику для ведения горных работ не повлияет на тарифы на электроэнергию для населения, заявили в Минэнерго. Об этом пишет РБК . Ранее сообщалось, что замминистра энергетики Анатолий Яновский направил письмо в Минэкономразвития и Минпромторг, в котором напомнил, что в России планируется повысить утильсбор, что, в свою очередь, приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности». Это приведет к росту себестоимости угля и повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, прогнозирует замминистра. Это будет являться дополнительным фактором для повышения тарифов на тепло, а в ряде регионов — и на электроэнергию, считает он.

Комментируя эту информацию, в Минэнерго подчеркнули, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и устанавливаются органами исполнительной власти в рамках предельных уровней, которые определяет ФАС. Изменение тарифов производится в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны. По нему в 2021 году рост тарифов на электроэнергию для населения не превысит в среднем 5%.

«Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения», — говорится в сообщении министерства.