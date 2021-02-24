Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, но его показатели не превысили безопасного уровня, говорится в сообщении Минфина. Ведомство отмечает, что наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется.

«Показателем безопасного уровня госдолга является не только его общий объем, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступность кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета, а также сбалансированная структура без пиков платежей», — пояснил Минфин.

В соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2021 год» предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в 2021 году составит 20,4% (в 2022 году — 20,8%, в 2023 году — 21,4%). При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными, говорится в сообщении министерства.