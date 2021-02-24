Президент России Владимир Путин подписал закон о лицах, контролирующих финансовые организации. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Закон расширяет определение контролирующего лица, уточняет основания и процедуры привлечения к ответственности таких лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки негосударственному пенсионному фонду, страховой или кредитной организации. Разработка документа была вызвана сложностью судебных процессов, связанной с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций — банкротов.

Согласно новым нормам, на финансовые организации возложена обязанность предоставлять в Банк России информацию о контролирующих лицах, а ЦБ получает полномочия по ведению соответствующих перечней и вынесению решения о признании кого-либо контролирующим лицом, если есть обоснованные предположения. В этом случае информация также будет включена в перечень.

Центробанк, согласно новым нормам, может предоставлять информацию о лицах, контролирующих кредитные организации, Росфинмониторингу и рассматривать жалобы на включение их в перечни. Регулятор уполномочен подавать в суд заявления о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с имеющимся сейчас правом обязать их через суд возместить убытки.



При этом Банк России может еще до обращения в суд направить заявление о применении предварительных обеспечительных мер — наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.