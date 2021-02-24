Поступления в столичный бюджет по налогу на доходы физических лиц по итогам 2020 года увеличились на 11,2% по сравнению с 2019 годом и составили 1 трлн 155,2 млрд рублей. Такие данные приводит департамент финансов Москвы.

Как подчеркивают в ведомстве, НДФЛ — один из главных источников поступлений в бюджет Москвы. На протяжении последних лет его доля в доходах города составляет около 40%. Объем зачислений напрямую зависит от размера заработной платы, количества рабочих мест в городе и процесса легализации рынка труда.

Ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, повлияли на поквартальную динамику отчислений по НДФЛ. После роста в I квартале на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу во II квартале снизились на 14,7%. Во втором полугодии 2020 года падение было компенсировано за счет восстановительного роста экономики. За июль — декабрь 2020 года в бюджет Москвы поступило 688,8 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Основными факторами роста поступлений стали увеличение фондов оплаты труда столичных предприятий и организаций, сохранение безработицы на относительно низком уровне, а также результаты декларационной кампании. Так, по данным Мосстата, средняя номинальная начисленная заработная плата по итогам 11 месяцев 2020 года увеличилась на 6,1% к аналогичному периоду 2019 года и составила 95 719 рублей. Наибольший рост заработной платы к уровню 2019 года зафиксирован в сферах здравоохранения и оказания социальных услуг (плюс 14,9%).

Поступления по НДФЛ от предприятий малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года составили 257,7 млрд рублей, а их доля сохранилась на уровне 22% от общего объема налога, поступившего в бюджет города. Почти на 40% выросли платежи от индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Данной категорией граждан в бюджет перечислено 4,6 млрд рублей.

По состоянию на конец декабря 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 1,3%.

«При реализации мер антикризисной поддержки экономики в 2020 году особый акцент был сделан на сохранении занятости и уровня доходов граждан. С апреля правительством Москвы начались реализация городской программы субсидирования ставок по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление бизнесу отсрочек и льгот по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет Москвы. Одновременно действовала федеральная программа кредитования отраслей, пострадавших в результате эпидемии, — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. — Оперативность и адресность мер поддержки позволили уже в июне запустить процесс восстановления занятости и фонда оплаты труда городских организаций».



Отраслевая динамика НДФЛ демонстрирует увеличение поступлений практически во всех сферах городской экономики. Высокие темпы роста по итогам прошлого года обеспечили организации IT-отрасли (платежи выросли на 14,7 млрд рублей, или 19,5%), а также предприятия торговли (рост на 13,4 млрд рублей, или 9,2%).

Заметные темпы прироста показали организации, предоставляющие услуги в социальной сфере, предприятия строительной отрасли и обрабатывающей промышленности. Увеличение поступлений по НДФЛ от данных отраслей составило 6,1—8,3%.



«В 2021 году ожидается продолжение восстановительного роста экономики, увеличение объема инвестиций и количества рабочих мест. Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предполагает в среднесрочной перспективе повышение уровня номинальной заработной платы на 5,9—7% в годовом выражении. Соответственно, в бюджете города на 2021—2023 годы прогнозируется устойчивый рост поступлений по НДФЛ», — подчеркнула руководитель департамента финансов.