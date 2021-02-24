Московский Индустриальный Банк запустил акцию в рамках продукта «Рефинансирование».

Получить средства заемщики смогут в сумме от 50 тыс. до 3 млн рублей (для зарплатных клиентов — до 5 млн) на срок от года до семи лет, ставка варьируется в диапазоне от 5,9% до 8,8% годовых при оформлении личного страхования; в случае отказа ставка увеличится на 4 процентных пункта. Если кредит оформляется в сумме менее 300 тыс. рублей, ставка будет на 1 п. п. выше.

Воспользоваться таким предложением смогут граждане РФ в возрасте от 22 до 65 лет (до 75 лет для пенсионеров) с трудовым стажем от трех месяцев на последнем месте работы (для нотариусов, адвокатов и самозанятых — не менее шести месяцев). Рефинансировать можно все потребительские, ипотечные, автокредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом. Также клиент может получить дополнительную сумму кредита на потребительские цели.

Продукт предполагает, что заемщик должен был осуществить не менее шести платежей по рефинансируемому кредиту (для рефинансирования двух или более кредитов необходимо сделать не менее шести обязательных платежей по одному из кредитов). Также должны отсутствовать факты реструктуризации, пролонгации и перестроения графика по рефинансируемому кредиту.



«В рамках новой акции, которая продлится с 24 февраля по 31 марта 2020 года, максимальная ставка снижена на 3,3% годовых, что, в свою очередь, существенно поможет сэкономить на процентах и ежемесячных платежах», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.