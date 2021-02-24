Полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на отделение банка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Вечером 19 февраля в полицию сообщили, что в отделение банка, которое расположено на 3-й линии Васильевского острова, 20, вошел мужчина в черной одежде с медицинской маской на лице и потребовал у кассира деньги, угрожая предметом, похожим на гранату. Но когда сотрудница банка нажала тревожную кнопку, мужчина сбежал, говорится в сообщении.

23 февраля на Лиговском проспекте оперативники задержали по подозрению в совершении этого преступления 30-летнего жителя Ставропольского края. У него нашли муляж гранаты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса («Разбой»).

Согласно открытым данным, по упомянутому в сообщении полиции адресу находится филиал банка «Санкт-Петербург». Информагентство обратилось за комментарием в пресс-службу банка «Санкт-Петербург».



В июле 2020 года сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. 28 июля в офис банка забежал мужчина в медицинской маске. Он начал угрожать работнику и протянул ему записку с требованием выдать денежные средства. В итоге злоумышленник похитил более 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.