Президент России Владимир Путин одобрил запуск новой годовой кредитной программы «ФОТ 3.0» для предпринимателей. Об этом заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, передает ТАСС.

Он сообщил сенаторам о новых мерах поддержки бизнеса из наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, которые ранее пользовались программой «ФОТ 2.0».



«Я накануне докладывал президенту наш подход и в том числе предложения, которые давали сенаторы. Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы «ФОТ 3.0». В ней немного будут изменены условия: теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%», — сказал премьер. Он отметил, что это небольшое повышение с учетом того, что экономика постепенно восстанавливается.

Глава Кабмина добавил, что компании получат возможности для роста: в течение первого полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. «Только во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Кроме того, теперь в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из числа наименее восстановившихся отраслей», — сказал Мишустин.

По словам премьера, потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей и компании, в которых работают порядка 1,5 млн человек. «За это время мы, надеюсь, завершим основную часть вакцинирования людей, спрос на услуги в этих отраслях вырастет, и они смогут начать быстрое восстановление. Такая мера господдержки даст бизнесу новый импульс для развития», — сказал Мишустин.

Глава Кабмина отметил, что предприниматели ранее высоко оценили льготную кредитную программу «ФОТ 2.0», которая предусмотрена общенациональным планом восстановления экономики. По его словам, она простимулировала бизнес из пострадавших отраслей к сохранению рабочих мест и стала одной из самых удачных мер поддержки малых и средних предпринимателей. «Программа завершается, но тем не менее ряд отраслей пока не восстановился до докризисного уровня. Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и другие. Всем им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время», — подчеркнул председатель правительства.

