Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает поощрять бизнес, который вкладывается в проекты в России, в том числе занимается меценатством.

«Нам надо подумать, как возрождать традиции меценатства, это надо поощрять», — сказала Матвиенко на встрече руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она отметила, что нужно мотивировать компании вкладываться в российские проекты, «давать четкие гарантии вложенным инвестициям, развивать государственно-частное партнерство».

По мнению спикера, надо создать условия, чтобы бизнесу было невыгодно выводить средства за рубеж, нужно побудить его вкладываться в инвестиционные проекты в своей стране, тем более в условиях санкционного давления.

Парламентарий считает, что крупный бизнес должен активнее вкладываться в проекты по обустройству.