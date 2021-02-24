Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает специальный сервис для хранения электронных чеков налогоплательщиков, сообщили в пресс-службе ведомства. Сервис позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания. А также получать кешбэки, бонусы. В перспективе это позволит налоговым органам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать счет для зачисления денег без заполнения декларации, отметили в пресс-службе.

По данным ФНС, бумажные чеки имеют ряд недостатков. «Их сложно хранить для потенциального возврата товара, так как они быстро выцветают. Многие страны также постепенно отказываются от бумажной версии чека в пользу электронной, так как это дешевле (бумажный чек стоит от 10 до 20 копеек). Кроме того, электронные чеки экологичнее, так как их бумажные аналоги печатаются на термобумаге с использованием специальных химических веществ. В Европе принята программа отказа от использования термобумаги», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. «Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного (неперсонифицированного) чека мобильным приложением ФНС России «Проверка чеков», которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище», — добавили в ФНС.

По данным ведомства, покупатель всегда может отказаться от электронного чека и получить бумажную версию, которая поступит в информационную систему ФНС России без указания номера телефона или адреса электронной почты. ФНС России не связывает кассовые чеки с операциями по карте: даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит.