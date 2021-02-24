ФСБ в 2020 году пресекла деятельность 87 преступных групп в сфере экономики в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Возрастает значение и ответственность вашей работы и по обеспечению экономической безопасности России. В 2020 году пресечена деятельность 87 преступных группировок в этой сфере. Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить свой вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы страны», — сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

По его словам, в рамках своих полномочий ФСБ должна продолжать поддержку и защиту российского бизнеса, компаний РФ от преступных посягательств, от нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках.