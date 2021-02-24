Российские банки выдали в январе 2021 года 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (наличными), что на 3% меньше, чем в январе 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Среди 30 регионов, лидирующих по числу выданных кредитов, рост по отношению к январю прошлого года был в Белгородской области (плюс 12%), Воронежской области (плюс 5%), Иркутской области (плюс 4%), Алтайском крае (плюс 3%), Кемеровской и Ленинградской областях (по 2%), Пермском крае и Санкт-Петербурге (по 1%).

В остальных регионах количество выданных кредитов сократилось, в том числе на 10% в Югре и Саратовской области и на 11% в Приморском крае. В Москве показатель снизился на 6%.

«Число заемщиков, которым банки одобрили кредиты наличными, много лет подряд росло вплоть до введения карантина в апреле 2020 года. С тех пор количество выдач хоть и восстанавливалось, но было меньше, чем в аналогичные месяцы прошлого года. В январе выдачи в количественном выражении все еще не достигли прошлогоднего уровня, но превысили показатель января 2019 года», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.