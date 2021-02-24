Россия занимает жесткую позицию по вопросу пересмотра соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения, хотя королевство пока сопротивляется этому, сообщил в среду на встрече с членами Совета Федерации премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2—3%, тогда как соответствующая ставка в РФ в разы выше: например, для юридических лиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам.

«Президент поддержал все наши с вами проработки по 15%, мы теперь пять основных зон закрыли, мы внимательно смотрим, куда идут капиталы, Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются, я имею в виду ставку налога 15% на дивиденды. Позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации (соглашения)», — сказал Мишустин.

СМИ: Амстердам назвал условие для налогового соглашения с РФ Нидерланды попросили включить в него льготу для частного голландского бизнеса.

«Мы жестко к этому относимся и, поверьте, наведем порядок, потихоньку», — заверил премьер.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Москва в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с государствами, которые не примут ее предложения.