Житель Кемеровской области отсудил компенсацию у банка, который незаконно запрашивал его кредитную историю. Об этом сообщается на сайте Мариинского городского суда.



Отмечается, что финансовая организация без его согласия обращалась за информацией о нем в Бюро кредитных историй более десяти раз с 2016 по 2019 год. Среди целей запросов — «просмотр счета», «кредитная карта», «потребительский кредит».

Узнав это, мужчина обратился в Службу защиты прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ. Проверка подтвердила этот факт, однако, как указывалось, запросы сформировались в «результате технического сбоя», а не намеренно.

Тем не менее в действиях банка усмотрели состав административного правонарушения. За это финансовую организацию оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Моральный вред мужчина оценил в 47,5 тыс. рублей. Суд посчитал, что права пострадавшего на охрану частной жизни были нарушены, но обязал банк выплатить мужчине 5 тыс. рублей.