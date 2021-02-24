Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил условия эмиссии городских облигационных займов. Облигации могут быть выпущены на срок от года до 30 лет. Об этом сообщается в среду в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

«Правительство Москвы утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских облигационных (внутренних) займов. Пакет постановлений по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В соответствии с указанными постановлениями, в 2021 году правительство Москвы вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга. Номинальная стоимость облигаций составит 1 тыс. рублей. Облигации могут быть выпущены на срок от года до 30 лет», — говорится в сообщении.

Условия эмиссии и обращения облигаций городского займа подлежат государственной регистрации в Минфине России. Решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций — виды, объемы, сроки размещения и обращения, ставки купонного дохода — будут приниматься правительством столицы исходя из потребностей городского бюджета с учетом верхнего предела государственного внутреннего долга Москвы на 1 января 2022 года, установленного законом «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

«Привлечение займов является экономически оправданной мерой, которая позволит профинансировать инвестиции в транспортную и социальную инфраструктуру и тем самым заложить основу для будущего развития города. Москва имеет статус надежного заемщика. За всю историю присутствия на финансовом рынке правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняло обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга», — добавляется в материале.

В настоящее время госдолг города составляет 30 млрд рублей (1,1% от годового объема доходов бюджета). Поэтому привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость городского бюджета.