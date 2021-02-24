Вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, как и попытки оказать давление при помощи санкций и блокировки крупных международных проектов, президент страны Владимир Путин назвал бесперспективными.

В то же время на заседании коллегии ФСБ он отметил, что Россия готова к открытому диалогу с другими государствами.

«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешиваться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры в нашей стране. И, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб. Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна», — пояснил президент.

Путин добавил, что Россия готова к открытому диалогу «на основе взаимного доверия и уважения». В то же время приоритетом остается суверенитет России и ее национальные интересы, а также безопасность граждан.

«И эти ценности, основы нашего развития должны быть надежно защищены», — сказал глава государства.

Путин отметил, что политика сдерживания России является одним из глобальных вызовов. Речь идет о намеренных действиях по сдерживанию развития страны, а также о попытках взять государство под внешний контроль.

Он также заявил об информационной кампании против России, в том числе в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

«В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», — подытожил президент.