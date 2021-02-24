Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что к концу 2022 года доход на душу населения в развивающихся странах по сравнению с докризисными ожиданиями сократится на 22%. Об этом говорится в блоге директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, публикация размещена в среду на сайте организации.

«Мы ожидаем, что к концу 2022 года общий доход на душу населения в развитых странах будет ниже на 13% по сравнению с докризисными ожиданиями, в бедных странах будет ниже на 18%, в формирующихся рынках и развивающихся странах — за исключением Китая — ожидается сокращение на 22%, — считает Георгиева. — Этот прогнозируемый удар по доходу на душу населения усилится за счет миллионов крайне бедных людей в развивающемся мире».

По словам главы фонда, до наступления кризиса в сфере здравоохранения ожидалось, что разрыв в доходах между развитыми экономиками и 110 развивающимися странами сократится в период с 2020 по 2022 год. Однако теперь только 52 государства могут соответствовать прошлому прогнозу.

По мнению Георгиевой, это отчасти связано с неравномерным доступом к вакцинам от коронавируса. «В прошлом году развитые экономики в целом задействовали 24% ВВП на бюджетные меры, тогда как развивающиеся — 6%, а страны с низким доходом — менее 2%», — отмечает она.

Глава организации видит в продолжающемся неравенстве при восстановлении риск рыночной волатильности. «Центробанкам понадобится тщательнее координировать свои планы по монетарной политике для предотвращения чрезмерной волатильности на финансовых рынках в своих странах и за рубежом», — говорится в тексте.