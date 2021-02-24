Треть работающих россиян (35%) находят труд интересным, но не позволят ему мешать остальной своей жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти такая же доля респондентов относится к труду как к делу — чем больше платят, тем больше и будет сделано (33%). Вложить в свой труд лучшее, независимо от оплаты, хотел бы почти каждый пятый опрошенный (18%). Только 10% считают труд неприятной необходимостью и предпочли бы не работать вовсе.

Основная мотивация работать лучше для россиян — достойная оплата труда (44%). Среди тех, кто считает, что труд — это дело, данная мотивация наиболее сильна (58%). Также большую роль играет ценность заработанных денег — если бы она была выше, работать можно было бы лучше (24%).

Уважение трудовых успехов сотрудников (19%), внедрение новых инструментов (18%), нормальные условия труда (16%) — все это тоже поспособствовало бы улучшению продуктивности россиян на их рабочем месте.

Также 15% улучшили бы свой рабочий процесс, если бы им предоставляли возможность обучаться профессии в процессе.

Организация труда (13%) и компетентность руководства (13%) также сыграли бы роль в улучшении производительности россиян.