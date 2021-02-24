Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 48 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,8225 рубля. С начала торговой сессии было проведено 59,1 тыс. сделок на 3,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,4—74,0325 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,48 рубля, уменьшившись на 88 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,5 тыс. сделок на 220,1 млн евро по курсам от 89,3125 до 90 рублей за евро.

Доллар США сегодня провел стрессовый день и только к вечеру перестал падать в паре с рублем, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Американец» торгуется по 73,76 рубля и может остановиться на некоторое время в пределах 73,5—74 рублей. У рубля есть козырь — новая волна ралли в нефти, поэтому говорить что-то более определенное сейчас преждевременно. Евро торгуется по 89,42 рубля и подтверждает устойчивый диапазон 89—91 рубль», — комментирует эксперт.