Жителям Гонконга раздадут купоны на сумму 5 тыс. гонконгских долларов (около 645 долларов США). По мнению местных властей, такая мера должна увеличить потребительские расходы, передает Hong Kong Free Press.

На реализацию программы будет потрачено 36 млрд гонконгских долларов, а воспользоваться ею смогут примерно 7,2 млн человек.

В начале пандемии коронавируса, в феврале прошлого года, власти Гонконга уже прибегали к прямой поддержке жителей, приняв решение выдать по 10 тыс. гонконгских долларов (1 200 долларов США). Эта мера также была рассчитана на стимуляцию потребительского спроса, снизившегося из-за пандемии.

Несмотря на принятые меры, в мае 2020-го власти сообщили, что из-за пандемии экономика Гонконга по итогам I квартала продолжила падение. Сокращение ВВП достигло 5,3%, уровень безработицы вырос на 4,2%.

В декабре прошлого года правительство Гонконга опубликовало отчет о ситуации с бедностью в 2019 году. В нем указано, что за чертой бедности в регионе живет 21,4% населения.

