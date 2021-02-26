Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк увеличил максимальный срок кредитования по ипотечной программе «Господдержка-2020» на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составляет 6,4% годовых. При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентного пункта — до 6,1% годовых.

Абсолют Банк улучшил условия по ипотеке, подняв возрастной ценз для заемщиков на пять лет. Предельный возраст ипотечного заемщика на момент окончания срока кредитного договора теперь составляет 70 лет. При этом срок кредита не может быть свыше 30 лет. Ипотечный кредит на покупку квартиры на вторичном рынке можно получить в Абсолют Банке по ставке от 7,84%.

Банк ДОМ.РФ распространил условия «Льготной ипотеки на ИЖС» по ставке от 6,1% на все категории заемщиков. Это пилотная программа «ДОМ.РФ», запущенная с целью развития сегмента индивидуального жилищного строительства. Оформить кредит на строительство загородного дома могут все граждане РФ в возрасте от 21 до 65 лет.