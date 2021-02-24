На текущий момент порядка 5,4 млн россиян имеют просроченные обязательства перед кредитными организациями в сегменте необеспеченного кредитования, то есть каждый пятый, говорится в исследовании СРО «НАПКА». По итогам 2019 года просроченные обязательства имели 5 млн россиян. Таким образом, за год количество должников выросло на 8% против традиционного прироста в 4—5%.

В среднем на должника приходится около 1,2 кредита. При этом порядка 80% должников в работе коллекторских агентств имеет один просроченный долг, 15% — два кредита, 3,5% — три, 1,5% — более четырех кредитов. Годом ранее соответственно один долг имели 82%, два — 13,5%, три — 3%, более четырех — 1,5%. Таким образом, за год количество должников с двумя кредитами выросло на 11%.

Восьми из десяти должников, имеющих просроченную задолженность свыше 90 дней, удается закрыть обязательства в течение двух лет после того, как они начинает активно работать со своей просрочкой и после восстановления уровня дохода.

«В прошлом году катализатором роста всех долговых показателей стала пандемия и последующий за ней режим самоизоляции, который отразился на уровне безработицы и доходов россиян. В зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит. Безусловно, меры поддержки позволили избежать реальных массовых дефолтов. Однако тем, кто не смог справиться с долговой нагрузкой и не подходил под требования кредитных каникул, понадобится минимум шесть-семь месяцев, чтобы возобновить платежи», — говорится в исследовании.

За прошедший год по причине снижения доходов поменялось и соотношение трат в бюджетах домохозяйств, обремененных просроченными кредитами — у большинства из них текущие траты в среднем отнимают сейчас 90%, и только оставшиеся 10% им удается направлять на погашение кредитных обязательств. Ранее соотношение было 80-/20+.

Также уровень риска дефолта находится в прямой зависимости и от количества оформленных кредитов. При обслуживании одной ссуды просрочка возникает в 10% случаев, двух кредитов — уже 15%, трех кредитов — почти 30%, четырех — более 50%.