Банк России не исключает введения комиссий за переводы в цифровом рубле, но окончательного решения пока не принято. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе прямого эфира в Clubhouse.

«Мы будем рассматривать условия, которые могут включать в себя и комиссии на переводы. <…> У вас будет цифровой кошелек, в котором будут какие-то там, например, 0,1% или какие-то минимальные тарифы, чтобы перечислить на цифровой кошелек другого человека», — сказал она.

Также первый зампред отметила, что данный вопрос будут еще обсуждать с участниками рынка. При этом Скоробогатова не исключила и полного отсутствия тарифов за переводы с цифровым рублем.

Ранее Скоробогатова сообщала, что регулятор в ближайшее время подведет итоги общественных консультаций и займется разработкой более подробной концепции цифрового рубля.

В середине октября 2020 года регулятор представил в докладе концепцию цифрового рубля — он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.