Значительная часть МСБ с наступлением 2021 года продолжает испытывать серьезные проблемы, пишет РБК . Об этом свидетельствуют данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Около 20% респондентов в 2020 году снижения спроса на свои товары и услуги не заметили, а вот более чем у 40% компаний он упал в полтора раза и более. Примерно у 60% компаний выручка уменьшилась более чем на 30%, примерно 45% респондентов урезали фонд оплаты труда.

Как указывают авторы исследования, в начале 2021 года у трети респондентов (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19,1% участников исследования говорят о постепенном восстановлении потерь 2020 года. Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию. Бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации, о необходимости таких мер для компаний своих отраслей и региона высказались 66,8% респондентов. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — это не закрывать бизнес на карантин.

Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что ставка льготного кредита составит 3%.

Главной проблемой бизнеса в начале 2021 года остается слабый спрос, который так и не восстановился к уровням до пандемии, отметили почти 60% респондентов. О том, что антивирусные меры, влияющие на поток клиентов, в той или иной форме сохраняются, рассказали 53,8% опрошенных. В тройку основных проблем бизнеса также вошли невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду, а также нехватка средств на выплату зарплат сотрудникам и страховых взносов с фонда оплаты труда, говорят около четверти опрошенных. На неплатежи от контрагентов за уже поставленные товары и оказанные услуги пожаловались 22,3% респондентов, на нехватку средств на коммунальные платежи и сложности с бесперебойной поставкой материалов и товаров на предприятия — каждый пятый владелец компании.

О том, что они инициировали процесс банкротства в 2020 году, заявили лишь 1,7% респондентов, но в 2021 году число тех, кто думает о подаче заявлений о банкротстве, — 10,9% опрошенных. Около четверти респондентов не пытались получить господдержку в кризис, а почти треть бизнесменов (31,8%) не смогли воспользоваться какими-либо мерами поддержки, несмотря на то что они пытались это сделать. Воспользовались налоговыми и кредитными отсрочками и возможностью реструктурировать долги 36,7% предпринимателей, для каждого второго из них эти меры оказались недостаточными: 42,9% бизнесменов, получивших такую поддержку, говорят, что им нужна новая реструктуризация, а 7,7% признают, что никогда не смогут погасить долг и вынуждены будут закрыть бизнес.

Деловая активность бизнеса РФ почти достигла допандемийных показателей Основными драйверами роста деловой активности в январе стали компоненты продаж и кадров за счет оптимистичных ожиданий.

Условия, под которые бизнесу выдавались льготные кредиты под 2% годовых, также оказались для предпринимателей сложными: почти трети (30,7%) не удалось выполнить обязательства по сохранению численности персонала, поскольку у них не восстановились обороты бизнеса. Кредитование под 2% оказалось самой популярной мерой поддержки среди предпринимателей, этим инструментом воспользовались 21,4% опрошенных. На втором месте — отсрочка по всем налогам (кроме НДС) — 19,6%, на третьем — продление сроков уплаты страховых взносов (16,6%), следует из мониторинга.