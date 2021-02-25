Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном достижениям страны в ликвидации бедности, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью», — заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что 98,99 млн жителей сельской местности вышли из бедности, из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тыс. деревень. За последние восемь лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около 246 млрд долларов).

Власти КНР в мае прошлого года на открытии третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва заявили о том, что в 2020 году Китай намерен одержать «решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи построения среднезажиточного общества».



Термин «общество средней зажиточности» впервые обнародовал в 1979 году «архитектор китайских реформ» Дэн Сяопин в качестве цели модернизации страны. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек.